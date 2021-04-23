В Уралуправтодоре рассказали, когда будет ограничено движение на трассах региона из-за ремонта

За летний период приведут в порядок пять участков трасс региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом весны в Свердловской области начинаются ремонтные работы. В том числе начинают латать и региональные трассы - проводят работы по замене верхнего слоя покрытия, ремонты и капитальные ремонты. На ремонтируемых участках дорожникам приходится ограничивать движение транспорта. В Уралуправтодоре рассказали, когда будут действовать такие ограничения на трассах региона.

Так, на летний период перекроют пять участков дорог области - на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган, Пермь - Екатеринбург и Екатеринбург - Тюмень. На первой проведут небольшие работы по ремонту, а вот на остальных будут приводить в порядок дорогу капитально. На всех будет действовать реверсивное движение.