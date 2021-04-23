В Екатеринбурге комплектуют ясельную группу из малышей в возрасте от года

В детском саду сформируют группу для самых маленьких Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Екатеринбурге в одном из детских садов на отдаленной территории администрация города запускает пилотный проект по комплектованию группа из малышей в возрасте от 1 года до 1,5 лет.

В этой группе пока будет всего 15 мест, так как формат для дошкольных образовательных учреждений Екатеринбурга пока новый.

- Это пилотный проект. Посмотрим, насколько он будет популярным. Насколько справятся наши детские сады с такой аудиторией, потому что, это непривычные для нас лялечки. Будем развивать и эту форму работы, - говорит заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Заместитель мэра напомнила, что сейчас детские сады города входят в систему общего образования, как и школы.

- Там есть образовательная программа. Создаются условия, чтобы ребеночек получал образовательные услуги, а не только присмотр и уход. Поэтому все документы прописывают на учебный год. И комплектуем мы детей с 1 сентября по возрасту, которого ребенок на эту дату достигает, - говорит Екатерина Сибирцева.