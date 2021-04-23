С «МРСК Урала» взыскали больше 220 тысяч после скачка сети, из-за которого у свердловчанки сломалась техника

Женщина подала в суд после того, как из-за скачка напряжения у нее сломалась техника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанка обратилась в суд после того, как из-за скачка сети у нее дома сломалась дорогостоящая техника. Скачок напряжения произошел из-за ветки, упавшей на линию электропередач в Красноуральске летом 2020 года. После этого у местной жительницы Ольги Б. вышли из строя холодильник, стиральная машина, роутер, ТВ-приставка, телевизор, компьютер и другая техника. Ущерб оценили в 143 803 рубля.

В суде женщина просила взыскать с компании, отвечающей за сети, стоимость ущерба , компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы на экспертизу и на оплату услуг представителя в суде.

Красноуральский городской суд удовлетворил требования Ольги частично. С ОАО «МРСК Урала» были взысканы: 135 543 рубля в возмещение ущерба, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда, штраф в 69 271 рубль, расходы на оплату услуг представителя - 4 тысячи рублей и расходы на заключение специалиста - 12 800 рублей.

- Ответчик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. ОАО «МРСК Урала» полагало, что падение ветки на электрические провода произошло из-за ненадлежащего управления внутридомовыми электросетями. Договор об энергоснабжении истец заключила с АО «ЭнергосбыТ Плюс», поэтому оно и должно нести ответственность перед потребителем, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Ольга также осталась также недовольна и просила о полном возмещении расходов на услуги представителя в 20 тысяч рублей. В итоге Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы ответчика и истца и оставил без изменений решение суда первой инстанции.