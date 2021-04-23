Нижний Тагил и Екатеринбург получили по 600 миллионов на ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реконструкцию дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле выделили 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Деньги в качестве субсидии регион получил по просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

- На заседании правительства Свердловской области принято постановление о направлении Нижнему Тагилу и Екатеринбургу 1,2 миллиарда рублей в виде субсидий на ремонт и реконструкцию дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - рассказали в департаменте информационной политики.

На реконструкцию путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле и улицы Октябрьской революции, прилегающей к Циолковского направили 600 миллионов рублей. Столько же направлено строительство развязки у «Калины» - пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнем Тагиле на ремонт моста на Циолковского выделят 600 миллионов рублей. Аварийным путепроводом ежедневно пользуются тысячи людей (подробнее)

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему отменили конкурс на строительство развязки у «Калины». Торги были приостановлены из-за прецедента с аналогичным объектом (подробнее)