В Свердловской области 160 тысяч жителей не могут выехать за границу из-за долгов

160 тысячам свердловчан приходится отказываться от поездок за границу из-за долгов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросло количество жителей, которых ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации из-за долгов. С начала года приставы выдали постановления об ограничении права выезда за границу 160 тысячам свердловчан. Это на 44 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Общий долг жителей Свердловской области составляет более 28 миллиардов рублей. Среди должников, в том числе, и свердловчане вовремя не заплатившие штрафы, имеющие долги по кредитам и налогам. Больше всего среди должников тех, кто не платит алименты - общая сумма долга таких должников составляет 2 миллиарда рублей.

- Впереди период майских праздников, летних отпусков. Собираясь в заграничную поездку, удостоверьтесь через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, что у вас отсутствует задолженность и не возбуждено исполнительное производство, - рассказали в ФССП по Свердловской области.

Также приставы напомнили, что оплатить задолженность необходимо заблаговременно, перед поездкой за пределы России, так как снять ограничение в аэропорту перед вылетом будет невозможно.

Сегодня, 23 апреля, задать вопросы о задолженностях можно по горячей телефонной линии: +7 (343) 362 28 08. Кроме того, мобильные офисы ФССП сегодня будут работать в здании железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» с 11.00 до 13.00 и в здании аэропорта «Кольцово» с 12.00 до 14.00.