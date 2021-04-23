От граффити отмоют стены набережной Городского пруда и Исторического сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург очистят от граффити почти за три миллиона рублей. Конкурсы на поиск подрядчика для этих работ опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». От рисунков избавят подземные переходы, объекты благоустройства и стены набережной.

Так, согласно данным на госзакупках, большую часть суммы потратят на очистку от граффити настенной плитки подземных пешеходных переходов. За 2 миллиона 144 тысячи рублей планируют отмыть 983 квадратных метра поверхности. Очищать их будут химическим реагентом - гелем ЭкоСАН-М/ИКГ или аналогом, который должен быть безопасен для мрамора.

На очистку от граффити поликарбоната на объектах благоустройства в 219 квадратных метров планируют потратить 854 141 рубль. Здесь рабочие должны использовать химический реагент, который будет использоваться, должен быть безопасен для поликарбоната.

Еще 187 162 рубля планируется вложить в отмывку поверхностей из бетона и гранита на стенах набережной Городского пруда и Исторического сквера. Чтобы убрать рисунки рабочие будут использовать пескоструйную технологию очистки.

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