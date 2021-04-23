Екатеринбуржцу, устроившему стрельбу на «Новомосковском рынке», грозит до пяти лет лишения свободы

Судьбу стрелка решит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мужчину, устроившего стрельбу на «Новомосковском рынке» в июне прошлого года. Он обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия».

Напомним, что 36-летний мужчина начал стрелять из травматического пистолета во время разборок с владельцем одного из торговых павильонов рынка. Конфликт начался после того, как он приехал туда вместе с товарищами и потребовал у продавца вернуть деньги за некачественно отремонтированный телефон.

- Между участниками завязалась борьба, в которой обвиняемый нанес не менее трех ударов в область головы потерпевшего, а затем достал из принадлежащего ему автомобиля травматический пистолет и направил его в сторону потерпевшего, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Обвиняемый произвел 14 выстрелов в потерпевшего, в результате чего последнему были причинены телесные повреждения в виде многочисленных пулевых ранений, в том числе в области жизненно-важных органов, что, согласно экспертному заключению, квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

По данным «КП», на поиск подозреваемого у сотрудников уголовного розыска ушло больше месяца. Стрелок уже имел криминальный опыт и не хотел снова попадаться в руки полицейских. Но оперативникам все-таки удалось вычислить местонахождение предполагаемого преступника и задержать его.

- Он был ранее был судим за «Разбой», «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», а также за побои, - пояснил «КП» источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении него будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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