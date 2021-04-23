Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель на иномарке сбил восьмилетнего велосипедиста. ДТП произошло накануне вечером, 22 апреля, на Павла Шаманова, 58. Мальчик неожиданно выехал из-за припаркованных машин, торопясь домой, где его ждала мама.

- Водитель автомашины Kia Ceed, двигаясь по дворовой территории в зоне видимости знака «Жилая зона», допустил наезд на несовершеннолетнего, который выехал на велосипеде из-за стоящих автомашин слева направо по ходу движения транспортного средства. Световозвращающих элементов на одежде ребенка и его велосипеде не было, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Мальчика осмотрели медики бригады скорой помощи. Предварительно ему диагностировали ушиб мягких тканей правой голени и стопы.

Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что двигался со скоростью примерно 15-20 км/ч и когда заметил ребенка, пытался вывернуть руль вправо, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекторы призывают водителей быть крайне внимательными при движении по дворовым территориям и помнить о том, что в жилой зоне преимущество имеют пешеходы, движение которых разрешается не только по тротуарам, но и по проезжей части.

Родителям в свою очередь инспекторы ГГИБДД рекомендуют контролировать досуг своих детей и регулярно проводить беседы о правилах безопасного поведения на дорогах.