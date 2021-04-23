97 % вкладчиков «НЕЙВЫ» получат возможность полностью возместить свои вклады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возвращать деньги вкладчикам «НЕЙВЫ», лишившегося лицензии, будет банк « Открытие». Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Выплаты начнут с понедельника, 26 апреля. Банк «Открытие» будет возращать деньги вкладчикам «НЕЙВЫ» в течение не менее одного года.

- По оценкам Агентства, 97 % вкладчиков БАНК «НЕЙВА» ООО получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов, - сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Максимальный размер страхового возмещения по вкладам (за исключением вкладов обособленных категорий) составляет 1,4 миллиона рублей.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у банка «НЕЙВА» из-за того, что кредитная организация нарушала законы о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

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