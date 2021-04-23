Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

На 296 километре автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов накануне ночью, 22 апреля, водитель иномарки насмерть сбил лося. По данным группы ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил», ДТП произошло в районе Таватуя. Мужчина за рулем Opel Astra не успел затормозить – животное неожиданно выбежало на проезжую часть.

- Водитель автомобиля Opel Astra мужчина 1984 года рождения, имеющий стаж вождения 12 лет, допустил наезд на дикое животное - лося, - подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Судя по фото, удар пришелся на переднюю часть автомобиля - на Opel Astra полностью выбито лобовое стекло и помята крыша.

В аварии пострадала пассажирка автомобиля. 38-летняя женщина получила резаные раны лица. Ей назначили амбулаторное лечение.

Отметим, что водителю теперь придется возместить несколько десятков тысяч рублей за ущерб природе.

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

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