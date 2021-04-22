Следственный комитет начал проверку: в Нижнем Тагиле мужчина избил подростка на территории школы

Информация об инциденте появилась накануне в СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле следственный комитет проводит проверку после сообщения об избиении подростка на территории одной из школ города. Информация об инциденте появилась накануне в СМИ. Журналисты писали, что неизвестный мужчина применил физическое насилие в отношении несовершеннолетнего.

- По данному сообщению СМИ следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Следствием СКР выясняются все обстоятельства инцидента, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

В данный момент устанавливаются участники и очевидцы конфликта, причины, которые привели к таким последствиям. Также следователям предстоит выяснить степень тяжести травм, которые получил подросток.