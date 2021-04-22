В Екатеринбурге открылась волейбольная академия имени Николая Карполя

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Академии волейбола имени Николая Карполя. Это первый спортивный объект, который построен специально для Всемирных студенческих игр 2023 года. Планируется, что комплекс станет учебным центром для клуба «Уралочка». Камень в основание академии губернатор и Николай Карполь заложили в августе 2019 года.

- Это важнейшее событие для города, для Свердловской области и для России в целом. Волейбол у нас – один из самых популярных видов спорта. Сегодня им профессионально занимаются более 50 тысяч человек, в том числе 6 тысяч детей и подростков, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Спортивно-тренировочный блок академии включает в себя спортзал с трибунами на 410 мест, тренажерный зал, беговую дорожку на 20 человек. В комплексе также расположено общежитие на 70 человек. Здесь создано в том числе два двухместных номера с нестандартной мебелью для проживания спортсменов ростом выше двух метров.