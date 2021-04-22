В Красноуфимске местные врачи пройдут переобучение прямо на рабочих местах

Инициативу выдвинули во время рабочей поездки Андрея Карлова в Красноуфимск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимских больницах отработают пилотный проект по переобучению врачей прямо на рабочих местах. Планируется, что специалисты пройдут углубленную программу улучшения своих навыков, для этого будут привлекать кураторов из Екатеринбурга. По расчетам властей это поможет решить вопрос квалификации кадров.

- Дефицит кадров, безусловно, есть. В решении этого вопроса приглашаю к тесному взаимодействию общественные советы, депутатов, глав города и района. Для привлечения специалистов на село призываю вас принять активное участие в работе – отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Инициативу выдвинули во время рабочей поездки Андрея Карлова в Красноуфимск. Чиновник встретился с местными жителями, представителями общественных организаций, главами города и района, депутатами и обсудил с ними вопросы оказания медицинской помощи на данной территории.