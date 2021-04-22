В Екатеринбурге женщина нашла чужие банковские карты и нарвалась на статью

Подозреваемой оказалась 36-летняя ранее несудимая жительница поселка Совхозный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали женщину, которая украла с чужой банковской карты 20 тысяч рублей. 13 апреля в полицию обратился молодой человек и рассказал, что накануне потерял кошелек с пластиковыми картами. А позже ему пришло несколько смс о списании средств с его счета. В полиции оперативно установили личность подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя ранее несудимая жительница поселка Совхозный.

- Женщина дала признательные показания. По ее словам, она нашла чужой кошелек на улице и, обнаружив в нем банковские карты, воспользовалась ими для приобретения товаров в магазинах, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.