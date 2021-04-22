В Екатеринбурге временно изменили схему движения трамваев из-за аварии на улице Победы

На время проведения работ несколько маршрутов изменят путь следования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за аварии на водопроводных сетях временно закрыли движение трамваев по улице Победы. Инцидент произошел в 16:47 по местному времени. Об этом сообщил комитет по транспорту уральской столицы. На месте происшествия работают специалисты «Водоканала».

- На стыке трубопровода произошла авария. Он проходит над трамвайными путями, поэтому пришлось произвести раскопку, чтобы устранить неполадки. На данный момент все работы завершены, осталось только разровнять дорогу, - прокомментировали ситуацию сотрудники «Водоканала».

По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, на время проведения работ несколько маршрутов изменят путь следования:

№ 8: остановка Машиностроителей – улица Бебеля – проспект Ленина – 40 лет ВЛКСМ;

№ 17: остановка Эльмаш – Педуниверситет – площадь Первой Пятилетки;

№ 22: остановка Машиностроителей – улица Бебеля – проспект Ленина – улица Уральская – Машиностроителей;

№ 24: остановка Машиностроителей – Таганский ряд – 7 ключей.