В Качканаре парень зарезал незнакомого мужчину из-за шума в коридоре общежития

В Качканаре бытовая ссора двух мужчина закончилась убийством Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре бытовая ссора двух мужчина закончилась убийством. Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда 31-летний молодой человек, будучи нетрезвым, находился у себя в комнате общежития. В какой-то момент он обратил внимание на шум в коридоре. Он вышел посмотреть, что происходит, и увидел двух незнакомцев, с одним из которых у него возникла словесная перепалка

Конфликт завершился трагически: мужчина зашел в свою комнату и вернулся с кухонным ножом. Им он ударил своего оппонента в область груди. Пострадавший умер на месте происшествия.

- Ныне осужденный гражданин по имени Данил до этого криминального происшествия уже имел судимость. Возможно, именно поэтому он так бурно отреагировал на банальную стычку с посторонним мужчиной, - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Парня признали виновным по статье «Убийство». По решению суда молодой человек проведет в колонии строгого режима ближайшие восемь лет.