Свыше 1 миллиона электронных билетов на уральские поезда дальнего следования оформили пассажиры с начала 2021 года

Фото; предоставлено СвЖД

С начала 2021 года (январь-март) пассажиры Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») приобрели через интернет 1,1 млн билетов на поезда дальнего следования. На сегодняшний день доля электронных проездных документов составляет свыше 60% от общего количества.

Основными каналами продажи электронных билетов холдинга «РЖД» являются официальный сайт компании rzd.ru и мобильное приложение «РЖД Пассажирам» (доступно для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS). При этом приложение «РЖД Пассажирам» постоянно обновляется и в последнее время в нем стали доступны новые полезные опции:

– уведомление пассажиров о важных изменениях, связанных с поездкой по просматриваемому маршруту (например, изменения в расписании);

– возможность отправки заявки на регистрацию в Центр содействия мобильности (для оформления билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Если пользователь не нашел билет на нужный поезд дальнего следования, с помощью опции «Отслеживание билетов» можно автоматически узнать о появившихся свободных местах – система пришлет пуш-уведомление, если кто-либо из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.

«РЖД Пассажирам» позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, а также использовать бонусные баллы программы лояльности и транспортные карты. В приложении пассажиры могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.