В Екатеринбурге 77-летняя женщина пустила в квартиру вора и лишилась 320 тысяч рублей

Парень подошел к пожилой женщине на улице Карла Маркса и сообщил, что ее квартиру обокрали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестный обворовал 77-летнюю пенсионерку необычным способом. Днем 21 апреля молодой человек подошел к пожилой женщине на улице Карла Маркса и сообщил, что ее квартиру обокрали, после чего они вместе поспешили к ней домой. Хозяйка достала из шкафа наличные, пересчитала и положила под подушку. После этого она пошла в соседнюю комнату, чтобы дальше проверять свои сбережения.

- В этот момент женщина обратила внимание, что незнакомец поспешил скрыться, а под подушкой денег не оказалось. Доверчивая пенсионерка поняла, что ее обманули. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 320 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас сыщики пытаются установить личность и местонахождение подозреваемого.