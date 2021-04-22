В Екатеринбурге уличного художника Тимофея Радю приговорили к обязательным работам

Радя всегда появляется на людях в темных очках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге известного уличного художника, автора фразы «Кто мы, откуда, куда мы идем?», установленной на здании Приборостроительного завода, приговорили к 39 часам обязательных работ. Это произошло из-за того, что в январе Тимофей Радя принял участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

В ходе акции Радя был задержан полицией. На него составили административный протокол, но на суд художник не являлся. В четверг, 22 апреля, Тимофея Радю принудительно доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Суд признал художника виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации».

После суда Радя рассказал журналистам, что выполнять предписание суда он не собирается.

- Лучше буду сидеть в зиндане (землянка, накрытая решеткой, где держат пленников. - Прим. Ред.), чем пойду мести улицы, - заявил художник.