В Свердловской области в два раза выросло число аварий с детьми-пешеходами

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области в два раза выросло число аварий, связанных с детьми-пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения. За четыре месяца в регионе зарегистрировали уже 21 ДТП, два из которых закончились смертью детей, еще 19 несовершеннолетних пострадали. Примечательно, что во всех случаях малыши были без сопровождения взрослых.

Накануне в поселке Арти водитель отечественного «ВАЗ» сбил шестилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами обоих бедер.

- Мальчик гулял со своими старшими братьями 7 и 13 лет, катался по тротуару на самокате. Родители малолетнего пешехода в момент аварии находились дома, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Также распространенной причиной аварий становится то, что водитель не видит пешеходов из-за ряда машин, стоящих в попутном направлении. Например, в Верхней Салде владелец Мitsubishi из-за потока автомобилей не заметил 14-летнего пешехода и наехал на него, подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

В обоих случаях инспекторы ДПС оперативно установили личности участников аварий, по фактам ДТП проводятся проверки.