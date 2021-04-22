В екатеринбургском кинотеатре «Заря» откроется выставка современного искусства

«Заря» долгое время был кинотеатром эконом сегмента на Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге кинотеатр «Заря», расположенный на Эльмаше, перезапустят в новом формате. С 25 апреля в течение месяца в фойе здания будет организована выставка работ современных художников. Таким образом, организаторы собираются протестировать разные форматы работы.

- «Заря» долгое время был кинотеатром эконом сегмента на Эльмаше. Этот формат перестал быть актуальным. Команда активистов проекта Standard 2.0 совместно с сетью кинотеатров «Премьер Зал» переосмысливает пространство, уже запущена качественная кинопрограмма, - отмечают в пресс-службе «Премьер Зал».

Свои работы на выставке представят успешные художники, работающие в жанре современного искусства, лауреаты всероссийских и международных проектов.