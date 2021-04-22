Для жителей Широкой речки и Академического построен новый спортивный корт

Фото: предоставлено «Группа ЛСР»

На улице Савкова введен в эксплуатацию новый многофункциональный корт для занятий спортом. Летом на этой площадке можно проводить городские и районные соревнования по футболу и баскетболу, а также устраивать соседские турниры. Зимой корт будет превращаться в каток.

Специально для этого его оснастили хоккейными бортами и улавливающей сеткой, а также ограждением высотой 1,5 м. Кроме того, к корту подведена вода, чтобы удобнее было его заливать в зимнее время. Продумано и освещение, которое позволит играть на нем в вечернее время.

Фото: предоставлено «Группа ЛСР»

Покрытие корта – специальное: мягкое и прорезиненное, оно хорошо амортизирует и защищает колени от травм при падении.

Найти новый корт просто: он расположен рядом с новыми домами жилого комплекса «Меридиан». Им могут пользоваться все жители Широкой речки и Академического. Он передан на баланс администрации города