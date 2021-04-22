В Нижнем Тагиле парень прикинулся коллектором и сообщил о несуществующей бомбе

Фото: МУ МВД России «Нижнитегильское»

В Нижнем Тагиле осудят 20-летнего парня, который сообщил о несуществующей бомбе в квартире жилого дома. Инцидент произошел 28 декабря прошлого года. Тогда на номер «112» поступил звонок неизвестного, который представился коллектором и рассказал, что в ближайшее время его контора взорвет жилище на улице Константина Пылаева, чтобы выбить долг. На указанный адрес по тревоге прибыли полиция, взрывотехники, МЧС, скорая помощь и другие службы.

- Прилегающую к дому территорию оцепили, из подъезда эвакуировали 10 жильцов. После обследованиями здания взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено, - сообщили в МУ МВД России «Нижнитегильское».

В полиции быстро установили владельца номера, с которого поступил ложный звонок. Сначала молодой человек пытался доказать, что потерял свой телефон, однако позже дал признательные показания. Так молодой человек хотел привлечь внимание к коллекторам, которые одолевают его семью. Его родные оформили порядка 20 микрозаймов на общую сумму почти 330 тысяч рублей.

Уголовное дело передали в суд на рассмотрение. Парня будут судить по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.