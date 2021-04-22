Фото:Александр Мамаев

«Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед! В нашем доме поселился замечательный сосед» -

слова из веселой песенки стремительно устаревают. Сейчас в новых многоэтажных домах люди знакомятся не только благодаря громкой игре на кларнете и труде, но и более цивилизованными способами.

Фото:Александр Мамаев

Компания «Атомстройкомплекс» одна из первых в стране начала создавать в высотках условия для объединения людей по интересам. Представители компании-застройщика помогают новоселам познакомиться друг с другом, подружиться, организовать досуг. Для этих целей созданы уже четыре соседских центра. Первый появился несколько лет назад в жилом квартале «WOODS. Дома в парке». За ним последовали сообщества жильцов в ЖК «Сахаров», «NOVA park», наконец, «Просторы».

Познакомиться с опытом работы соседских центров Екатеринбурга приехали челябинские коллеги.

Фото:Александр Мамаев

- В первую очередь, могу сказать: «Вау»! - поделилась впечатлениями от визита руководитель челябинского соседского центра Жанна Тетюгина. – Несколько лет назад, когда коллеги приезжали к нам перенимать опыт, здесь не было не одной площадки, а теперь уже четыре. Аплодирую стоя!

Восторг гостей понятен. Каждое помещение – уникально. В одних центрах люди больше отзываются на развивающие мероприятия для маленьких детей, в других – выше запрос на арт-студии и творческие мастерские для взрослых, везде востребованы фитнес- направления. Расписание мероприятий соседских центров обновляется и актуализируется еженедельно, новости публикуются в закрытых чатиках и в Инстаграм.

Фото:Александр Мамаев

Дружеская атмосфера в новостройках – это не только комфортная среда, но и безопасность. Кроме того, если есть соседский центр, то уже не надо знакомиться друг с другом посредством яростного музицирования соседа. Достаточно «постучаться» в чат и договориться о личной встрече в комфортном помещении соседского центра