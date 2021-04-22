Рыбак из Екатеринбурга утонул в Челябинской области

Фото: пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области

Трагедией обернулась рыбалка на озере Комкуль для жителя Екатеринбурга. Мужчина приехал на Южный Урал с двумя друзьями, но не смог в темноте выход к берегу и утонул. Рыбаки позвонили в полицию и попросили помощи, но было уже поздно.

- После безуспешных многочасовых попыток к поисковым работам были привлечены спасатели Кыштымского отряда областной ПСС. Определить нахождение пострадавших в темноте, непроходимом камыше и глубоком заболоченном берегу крайне сложно, - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, что в Нижнем Тагиле вытащили из воды двух рыбаков, которые вышли на тонкий лед.