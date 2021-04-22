В МЧС предупредили свердловчан о повышении риска возникновения природных пожаров в ближайшие дни

Спасатели попросили свердловчан особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области предупредили о повышении риска возникновения природных пожаров в ближайшие дни. С 23 по 25 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность.

- По информации синоптиков 23-25 апреля на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале), - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Спасатели попросили свердловчан на время этого периода особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности. Так, например, не рекомендуется использовать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.