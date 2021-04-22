В Екатеринбурге на четыре месяца закроют развязку на Луганской и Объездной

Объезжать ремонтные работы на Луганской водителям придется до конца лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение участок дороги на Луганской по развязке на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой. Рабочие «УралДорТехнологии» будут проводить на этом участке дороги ремонтные работы.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Перекрыть развязку планируют 15 мая. Закончить ремонт участка планируют за четыре месяца. К 15 сентября работы должны уже закончить.