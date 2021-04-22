По словам омбудсмена, правозащитника задержали необоснованно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вступилась за задержанного правозащитника Сергея Зыкова на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла накануне в Екатеринбурге. Омбудсмен считает необоснованным применение в нему силы со стороны полицейских. По ее данным, Сергея задержали после того, как он попросил лейтенанта, который к нему подошел, представиться. Татьяна Мерзлякова уверена, что для задержания общественника не требовалось шесть силовиков.

- Полиция в целом действовала спокойно, но вызывает вопросы сам факт задержания Зыкова, являющего правозащитником, представителем ОВД-Инфо - организации, которая обязана соблюдать нейтральность во время проведения акций, просто человека, которого я знаю, как человека правозащитной, а не политической позиции. Задержания правозащитников вчера произошли без объяснения со стороны полиции, - рассказала Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен направила обращения об организации проверки в адрес начальника Главного управления МВД России по Свердловской области, руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области, и.о. прокурора Свердловской области.

Напомним, что по данным министерства общественной безопасности, в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального участвовали около 2,5 тысяч человек.