Больше половины екатеринбуржцев признались, что живут от зарплаты до зарплаты

У 47% граждан средств хватает только на еду и оплату жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть жителей Екатеринбурга живут от зарплаты до зарплаты и не имеют возможности откладывать деньги. В этом признались 57% опрошенных уральцев во время исследования на сайте Зарплата.ру.

У 47% граждан средств хватает только на еду и оплату жилья, 32% указывают на наличие кредитов и других финансовых обязательств, 11% признались, что не имеют постоянной работы и работают лишь время от времени.

Еще 15% участников опроса рассказали, что за последний год их доход упал на 10-20%, при этом женщины чаще мужчин жаловались на сокращение финансов.

- Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в России составила 48 300 рублей, она почти совпадает с данными по Свердловской области – 43 100 рублей. Больше всех на Урале зарабатывают жители ЯНАО – 101 000 рублей, меньше всех – Курганской области, 32 600 рублей, - отметили в Зарплата.ру.

Из-за того, что доходы упали, многие не могут осуществить свои мечты: большая часть опрошенных копят на собственное жилье – 25%. Также 20% планируют приобрести автомобиль, 19% - откладывают на ремонт в квартире и лишь 17% - мечтают об отпуске.