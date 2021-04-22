В Екатеринбурге арестовали 71-летнего пенсионера, обвиненного в педофилии

Пенсионеру грозит от 12 до 20 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июня 71-летнего пенсионера, которому предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, заявление написала мать девочки. Она уверена, что сожитель ее матери надругался над ребенком.

- 19 апреля девочку забрали из школы, она была в квартире дедушки до раннего вечера. Потом она сказала о случившемся матери. На следующий день его задержали сыщики уголовного розыска, - пояснил инсайдер «КП».

Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Напомним, что на Эльмаше задержали отца, который снимал голой свою дочку. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев по уголовному делу.

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