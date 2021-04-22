Вычислили по фотографии: в Екатеринбурге задержали отца, который насиловал дочь после смерти жены

Он уже признался в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция совместно с Интерполом задержала 55-летнего мужчину, который надругался над восьмилетней дочкой. Известно, что девочка училась в школе-интернате, так как ее мать умерла. Силовики заинтересовались порнографическими снимками, так как у одной из них был GPS-координаты. Именно так удалось выйти на след преступника.

Как выяснилось, отец издевался над дочкой на даче в «Коллективном саду № 2 завода имени Калинина» (Эльмаш) на протяжении трех последних лет. Также мужчина выкладывал в Сеть фотографии голого ребенка.

- Обвиняемый уже дал признательные показания и был задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - отметил источник «КП» в силовых кругах.

Напомним, что под Первоуральском пенсионер два года домогался девочки, а потом написал явку с повинной.