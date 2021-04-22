Голосование за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле запустят в торговых центрах

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за лучший объект для благоустройства в 2022 году в пяти общественных местах города, в том числе и торговых центрах.

Выбрать объект для благоустройства горожанам помогут 43 специально обученных волонтеров. Они смогут ответить на самые распространенные вопросы по дизайн-проектам, а также по условиям голосования. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Волонтеров в специальной форме оснастят планшетами, с помощью которых они помогут горожанам зарегистрироваться на платформе и голосовать. Для этого нужен номер телефона, привязанный к аккаунту на сайте госуслуг. Если же аккаунта нет, то волонтеры помогут его завести. Голосовать смогут все в возрасте от 14 лет.

Также жители Нижнего Тагила смогут выбрать объект для благоустройства в 2022 году на сайте za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Здесь представлено два дизайнерских проекта реконструкции Ленинградского проспекта на отрезке от площади Славы до улицы Танкостроителей. Этот объект набрал наибольшее количество голосов.