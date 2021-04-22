Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2021 12:27

В Екатеринбурге за пять дней оштрафовали больше 600 водителей на тонированных машинах

На стеклах их автомобилей были нарушены нормы светопропускания
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Проверяют светопропускание стекол автоинспекторы специальными техническими средствами и измерительными приборами

Проверяют светопропускание стекол автоинспекторы специальными техническими средствами и измерительными приборами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проводят рейды по проверке тонированных автомобилей. За пять дней, с 15 по 21 апреля, за нарушение норм светопропускания стекол к административной ответственности привлекли 610 водителей. Кроме того 224 автовладельцам выдали требования об устранении нарушения. Проверяют светопропускание стекол автоинспекторы специальными техническими средствами и измерительными приборами.

- В соответствии с законодательством светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70 %, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - В противном случае, это создает угрозу безопасности дорожного движения, а также позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий: нарушение правил применения ремней безопасности и пользования телефоном, перевозка запрещенных предметов.

Также в госавтоипекции отмечают, что наличие тонировки снижает видимость проезжей части со 100 до 35 - 70 метров. При неблагоприятных погодных условиях и при большой скорости темные стекла не позволяют полноценно оценить ситуацию на дороге.

Нарушение светопропускания стекол машины попадает под часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. В таком случае придется заплатить штраф в размере 500 рублей. Если автовладелец не убирает тонировку на месте, ему выдается требование устранить нарушение в течение десяти дней.