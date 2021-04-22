В Екатеринбурге за пять дней оштрафовали больше 600 водителей на тонированных машинах

Проверяют светопропускание стекол автоинспекторы специальными техническими средствами и измерительными приборами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проводят рейды по проверке тонированных автомобилей. За пять дней, с 15 по 21 апреля, за нарушение норм светопропускания стекол к административной ответственности привлекли 610 водителей. Кроме того 224 автовладельцам выдали требования об устранении нарушения. Проверяют светопропускание стекол автоинспекторы специальными техническими средствами и измерительными приборами.

- В соответствии с законодательством светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70 %, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - В противном случае, это создает угрозу безопасности дорожного движения, а также позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий: нарушение правил применения ремней безопасности и пользования телефоном, перевозка запрещенных предметов.

Также в госавтоипекции отмечают, что наличие тонировки снижает видимость проезжей части со 100 до 35 - 70 метров. При неблагоприятных погодных условиях и при большой скорости темные стекла не позволяют полноценно оценить ситуацию на дороге.

Нарушение светопропускания стекол машины попадает под часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. В таком случае придется заплатить штраф в размере 500 рублей. Если автовладелец не убирает тонировку на месте, ему выдается требование устранить нарушение в течение десяти дней.