Шествие студентов УрФУ в День радио могут отменить

Сквер Попова. Фото: Яндекс.Карты

Шествие студентов радиофака Уральского федерального университета могут отменить в 2021 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Традиционно студенты в Екатеринбурге в День радио идут от здания радиофака до памятника изобретателю радио Александру Попову по улице Пушкина.

- Документы собраны, но из-за коронавируса шествие могут не согласовать, - приводит слова представителей вуза ИА «Уральский меридиан».

Традиция шествий зародилась три десятилетия назад. В колонне шествуют выпускники прошлых лет и нынешние студенты факультета.