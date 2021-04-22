Александр Старков назначен на пост министра финансов Свердловской области

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Александр Старков официально назначен на пост министра финансов Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Напомним, что 30 марта депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали единогласное согласие на назначение Александра Старкова на должность министра. Ранее его кандидатуру одобрили в Министерстве финансов Российской Федерации.

Добавим, что Александр Старков родился в Екатеринбурге в 1976 году. В 2001 он пришел на работу в администрацию города. Трудился в финансово-бюджетном управлении и руководил экономическими службами. В 2011 году он перешел на работу в правительство Свердловской области, где по сей день был заместителем министра финансов.