Прокуратура начала проверку после травмирования мальчика под колесами грузовика в Серове

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Серове прокуратура начала проверку после травмирования мальчика под колесами грузовика. ДТП произошло накануне днем, 21 апреля. Ребенка госпитализировали в «Серовскую городскую больницу». Сейчас он находится в реанимации.

- Прокуратурой будет установлено, соблюдены ли требования законодательства при разгрузке товара в магазине на территории внутридомового проезда, а также соблюдены ли требования законодательства, регламентирующие время труда и отдыха водителя грузового автомобиля, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас полицейские проводят административное расследование. Силовики устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку. В зависимости от этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).