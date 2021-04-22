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Происшествия22 апреля 2021 10:07

Трогал за половые органы: на Урале пенсионер сознался в растлении 7-летней девочки

Теперь ему грозит от 12 до 20 лет колонии
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Скорее всего, до суда он будет под стражей

Скорее всего, до суда он будет под стражей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске завели уголовное дело на 57-летнего жителя поселка Шамары. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, пенсионер сам написал явку с повинной в местном отделе полиции, после чего информацию передали в Следственный комитет.

- Мужчина признался, что трогал девочку за половые органы на протяжении лета 2019 и 2020 годов. Сам он пояснил, что больше не может жить с тяжким грузом на душе. Вероятно, его ждет арест на время следствия, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Известно, что в 2019 году девочке было всего 7 лет. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют данную информацию.

Криминал