Дожди будут идти не все время - ожидается, что они будут кратковременными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на несколько дней. Судя по нему, в Свердловскую область завтра, в пятницу, 23 апреля, придут дожди. Осадки будут идти не все время - ожидается, что они будут кратковременными. Но при этом дождливую погоду обещают и в выходные.

В пятницу, 23 апреля, осадки ожидаются и в ночное и в дневное время. Столбики термометров ночью покажут +1,+6, днем от +10 до +15, при прояснении до +18 градусов.

В субботу, 24 апреля, синоптики обещают кратковременные дожди. Ночью также ожидается +1,+6, днем воздух прогреется до +9,+14 градусов.