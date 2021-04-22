Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Серове накануне днем, 21 апреля семилетний мальчик попал в реанимацию после того, как на него и его друга восьми лет наехал грузовик. Второму ребенку госпитализация не потребовалась. ДТП произошло у дома №5 по улице Кирова. По данным ГИБДД, водитель грузовика наехал на детей, когда сдавал назад.

- Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля «Луидор», осуществив выгрузку товара в магазине, начал движение задним ходом по прилегающей к дому территории, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего допустил наезд на двух пешеходов, мальчиков 7 и 8 лет, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Госавтоинспекторы выяснили, что грузовик наехал на мальчиков, когда те вышли из магазина. Ребята гуляли без родителей. По словам водителя, прежде чем начать движение, он посигналил, но дети не обратили внимание. Мужчина также посмотрел в боковые зеркала, но мальчиков не увидел и поехал. Остановился водитель только когда заметил, как ему машут проходящие мимо люди.

- Водитель освидетествован на состояние алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования состояние опьянения не установлено. Также установлено, что водительский стаж участника происшествия составляет 24 года, ранее два раза привлекался к административной ответственности, штрафы оплачены, - добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД в очередной раз призывают водителей быть внимательными при движении во дворах и перед началом движения задним ходом убеждаться в безопасности маневра. Родителям, в свою очередь, напоминают о необходимости контроля досуга своих детей и бесед с ними о правилах безопасного поведения на дорогах.