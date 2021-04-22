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Происшествия22 апреля 2021 8:07

В Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил мужчину и травмировал женщину

Он переходили железнодорожные пути в неположенном месте
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Трагедия произошла на четвертом пути станции Екатеринбург-Пассажирский

Трагедия произошла на четвертом пути станции Екатеринбург-Пассажирский

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину и травмировал 46-летнюю женщину. Трагедия произошла накануне ночью, 21 апреля в 22:40 на четвертом пути станции Екатеринбург-Пассажирский. За жизнь женщины сейчас борются врачи Центральной городской клинической больницы № 23 Екатеринбурга. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

- Машинист поезда, заметив людей, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следователей, мужчина и женщина были в алкогольном опьянении и переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Сейчас специалисты, чтобы установить детали произошедшей трагедии, назначили расшифровку скоростемерной ленты и судебно-медицинские экспертизы.

ЧП