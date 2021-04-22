Фото: Сабрина Карабаева

В Екатеринбурге демонтировали работу Тимофея Ради «Мы молоды», которая много лет была установлена на крыше дома на Малышева, 93. Арт-объект убрали по требованию МУГИСО, так как рекламная конструкция, на которой была установлена надпись, давно не имела разрешения.

- В отношении обозначенной рекламной конструкции было выдано разрешение на установку и эксплуатацию индивидуальному предпринимателю Еремеевой И.В. в соответствии с договором, заключенным с ООО «Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района». Рекламная конструкция по окончании срока действия разрешения на установку и эксплуатацию владельцем не демонтирована, - объяснили в пресс-службе МУГИСО.

Фото: Сабрина Карабаева

Демонтировать конструкцию должна была управляющая компания. Однако когда этого не было сделано в срок, убирать ее вместе с арт-объектом Тимофея Ради отправили работников подрядной организации, заключившей контракт с ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области».

Напомним, что Тимофей Радя недавно вошел в семерку самых ярких представителей культуры этого года, совершивших прорыв в своих областях по версии журнала Forbes. В голосовании его назвали флагманом российского стрит-арта. В итоге художник занял второе место, уступив только Юрию Дудю и обойдя рэпера Моргенштерна.

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