Люди прошли по центральным улицам города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве общественной безопасности пересчитали количество людей, которые вышли на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля 2021 в Екатеринбурге.

- По уточненной оценке, учитывающей, что многие люди в вечернее время возвращались с работы домой или следовали по иным делам, число непосредственных участников несанкционированной публичной акции в Екатеринбурге составляет порядка 2,5 тысячи человек, - рассказали в министерстве общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что численность участников несанкционированной акции в Екатеринбурге составляет порядка пяти тысяч человек.

Напомним, что несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального прошла накануне вечером, 21 апреля 2021 года. Среди участников был замечен бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.