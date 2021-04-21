В Екатеринбурге полиция задержала парня, который обокрал магазин на 34 тысяч рублей

Подозреваемым оказался 18-летний ранее судимый за грабеж житель города Дегтярска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в ограблении магазина улице Металлургов. Инцидент произошел еще ранним утром 1 марта, тогда мужчина взломал вход и проник в помещение. Сообщение об этом пришло в 5:15 утра. Ущерб составил порядка 34 тысяч рублей.

- Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый за грабеж житель города Дегтярска Свердловской области, от него получены признательные показания, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.