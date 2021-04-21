В Екатеринбурге мужчина угнал велосипед из подъезда жилого дома

Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по горячим следам задержали мужчину, который украл велосипед из подъезда жилого дома. Накануне в полицию обратился житель Верх-Исетского района и рассказал, что оставил своего двухколесного коня на лестничной площадке, а утром обнаружил, что его средство передвижения пропало. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, подозреваемого в хищении велосипеда. 33-летний мужчина, ранее судимый за кражу, мошенничество и грабеж, уже признался в содеянном, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный объяснил, что уже успел продать велосипед, а полученные деньги потратил. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.