В Екатеринбурге 12 детей-сирот добились получения собственных квартир через прокуратуру

Молодым людям уже выделили 12 благоустроенных квартир в новостройке уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 12 детей-сирот добились получения собственных квартир после вмешательства прокуратуры. В ведомстве установили, что молодые люди не получили обещанные жилые помещения после достижения совершеннолетия, также им не выделили денег на покупку заветных «квадратов». Чтобы защитить свои права, екатеринбуржцы были вынуждены обратиться в прокуратуру.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления к министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с требованием предоставить гражданам, оставшимся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, жилье, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд встал на сторону детей-сирот и удовлетворил исковое заявление прокуратуры. Молодым людям уже выделили 12 благоустроенных квартир в новостройке уральской столицы.