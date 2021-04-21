Центр Екатеринбурга встал в глухие пробки из-за репетиции парада Победы

Улица Малышева встала в глухую пробку Фото: Олег ГАЛИМОВ

Автомобилисты Екатеринбурга встали в глухую пробку в центре города из-за перекрытия дорог к репетиции парада Победы. Сервис Яндекс.Пробки сообщает, что сейчас заторы в уральской столице оцениваются на восемь баллов из десяти возможных. Ночная подготовка техники к 9 мая началась на два часа раньше запланированного.

Сейчас затруднительно проехать по Малышева, Шейнкмана, Москвоской, 8 марта. Также на период учений перекрыты участки от Пушкина до Хохрякова, проспект Ленина, улица Бориса Ельцина и другие дороги, которые прилегают к центру города. Эти участки будут перекрыты до 04:00 утра 22 апреля.

На время репетиций на участках улиц, которые будут перекрыты, установят временные дорожные знаки и изменят режим работы светофоров. Ранее МЧС стало рассылать сообщения, в которых предупреждает граждан о перекрытии дорог.