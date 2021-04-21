В Екатеринбурге зооспасатели пришли на помощь котам, которые застряли в приямке жилого дома

Фото: "Зооспас" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зооспасатели пришли на помощь двум котикам, которые застряли на дне приямка при стене жилого дома на улице Таганской. Сигнал поступил около десяти часов вечера от местных жителей. Место неприметное, туда мало кто заглядывает, поэтому неизвестно, сколько времени они просидели в ловушке.

- Глубина оказалась довольно серьезная - самим им было бы не выбраться - что в процессе их извлечения и было установлено экспериментально самым убедительным образом. А именно, когда я спустился на дно приямка котики в испуге принялись подскакивать метра на два в высоту, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Набрать первую космическую скорость и преодолеть гравитацию пушистым не удалось. Одного из усатых удалось поймать в полете прямо в расставленный мешок. Сейчас спасатели выясняют, имеются ли у котов хозяева.