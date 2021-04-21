Официальный партнер BY представляет: закрытый показ фильма «Девятаев» в ККТ «Космос»

Фото: предоставлено организаторами

23 апреля в 19.00 в ККТ «Космос» состоится закрытый показ художественного фильма «Девятаев» о дерзком и поистине уникальном побеге легендарного советского летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева из немецкого плена в 1945 году. В преддверии великого праздника - Дня Победы - BY приглашает еще раз склонить головы перед светлой памятью тех, кто в жестоких боях отстоял свободу и независимость родной страны, кто прошел через ад ради того, чтобы у нас была возможность жить, работать и спокойно воспитывать детей. А побег Михаила Девятаева из немецкого плена стал в прямом смысле полетом из ада!

Описание:

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор - вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье - побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь - и совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Фото: предоставлено организаторами

Новый военный приключенческий фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев", основанный на реальных событиях - воспоминаниях военного летчика Михаила Девятаева, выйдет в российский прокат 29 апреля. «Девятаев» расскажет историю самого дерзкого побега в истории Второй мировой войны. Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков и другие.

Михаил Девятаев – яркий пример настоящего супергероя, смелого и отважного человека, и его невероятная история как нельзя более близка философии российского коммуникационного бренда-конструктора BY, которая неразрывно связана с таким понятием, как русские герои. В преддверии Дня Победы BY хочет отдать дань уважения и почтить память тех, без которых наша сегодняшняя жизнь была бы немыслимой.

На закрытом показе будут присутствовать режиссер фильма Тимур Бекмамбетов, исполнитель главной роли Павел Прилучный, сын легендарного летчика Александр Девятаев, известные артисты, бизнесмены и общественные деятели.