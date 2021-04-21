ФСБ завела пять уголовных дел из-за митингов Навального в Екатеринбурге

Власти региона просят воздержаться от участия в несанкционированных акциях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловское управление ФСБ возбудила пять уголовных дел в отношении неустановленных лиц, которые призывали к массовым беспорядкам во время незаконных акций в поддержку Алексея Навального. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, речь идет о несанкционированных шествиях в начале 2021 года.
- Пять человек рассылали в Telegram-чате высказывали призывы к массовым беспорядкам, участию в них, сопровождающимся насилием, уничтожением чужого имущества, применением оружия, - отмечает инсайдер «Комсомолки».
Напомним, что суд оштрафовал Евгения Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в двух несанкционированных митингах.