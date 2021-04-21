Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

С помощью предварительного голосования граждане определяют тех, кто персонально пойдет от партии «Единая Россия» на предстоящих сентябрьских выборах. Во время предварительного отбора формируется перечень кандидатов, которые хотят баллотироваться от партии на выборах. В этом году список кандидатов предварительного голосования будет сформирован 29 апреля.

Избиратели выбирают из предложенного списка тех, кого считают наиболее достойными представлять партию на выборах. При этом предварительное голосование является рейтинговым - можно выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу и в Госдуму, и в Заксобрание Свердловской области.

Для того чтобы воспользоваться своей возможностью и выбрать кандидатов, нужно зарегистрироваться в качестве избирателя на специальном сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей начинается с 19 апреля и продлится до 28 мая.

О том, как это сделать, рассказал Председатель регионального организационного комитета по подготовке и проведению предварительного голосования на территории Свердловской области Виктор Шептий.

- С 19 апреля начинается следующий важный этап предварительного голосования – регистрация избирателей. В этом году поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от партии граждане смогут только в электроном виде, - сообщил он. – Чтобы стать избирателем, необходимо на сайте pg.er.ru нажать на кнопку «хочу проголосовать». Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуги. Необходимо будет ввести логин и пароль от своей учетной записи на Госуслугах и подтвердить паролем, полученным на телефон через sms. Затем гражданин дает согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Это делается для того, чтобы он смог проголосовать за тех кандидатов, которые выдвигаются именно по округу, где прописан избиратель.

Проверка данных, введенных гражданином, будет проводиться в течение 24 часов, после чего на телефон придет sms-сообщение об итогах верификации личности.

После этого в период самого голосования: с 24 мая по 30 мая зарегистрированный избиратель сможет зайти на сайт (pg.er.ru) и проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов.